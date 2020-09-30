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Кабмин лишил региональные подразделения Налоговой и Таможни статуса юрлиц
15:53 30.09.2020 |
Кабинет министров утвердил работу Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица и запустил тестирование сотрудников таможни на благонадежность.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение правительство приняло на заседании 30 сентября.
Как отметил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект постановления возобновляет управленческую вертикаль Гостаможни и отменяет нехарактерные для нее полномочия.
Согласно принятым проектам постановлений Кабмина, этими решениями ликвидированы как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной налоговой и Государственной таможенных служб.
Вместо ликвидированных территориальных органов этих служб, которые работали в форме отдельных юрлиц, будут созданы обособленные подразделения Налоговой и Таможенной служб.
В пресс-службе Минфина напомнили, что концепция единого юридического лица для ГНС и Гостаможслужбы является положительной общепринятой европейской практикой, которая реализуется в Украине в соответствии с ранее принятыми законами, а также во исполнение договоренностей с МВФ.
Ожидается, что организация работы Гостаможслужбы и ГНС по модели единого юридического лица обеспечит восстановление управленческой вертикали, которая была потеряна во время функционирования ГФС, позволит провести оптимизацию административных, кадровых и других ресурсов для усиления безопасности функции государства, обновить кадровый потенциал путем внедрения программы оценки персонала по квалификации и благонадежности, а также обеспечить создание единого подхода к системе отбора кадров.
"Таким образом, создание единого юридического лица для каждой из этих служб позволит внедрить эффективные организационные структуры этих служб, построенные по функциональному принципу, а также внедрять новые электронные сервисы, что в свою очередь приведет к снижению временных и денежных затрат для добропорядочного бизнеса", - подчеркивают в Минфине.
Ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба Украины готовится к функционированию в формате единого юридического лица.
"Годами разные руководители таможенных органов жаловались на неуправляемость системы таможенных органов в связи с отсутствием прямой возможности ее руководителя применять меры воздействия к должностным лицам таможенных органов на местах. В то же время отвечать за весь репутационный негатив из-за возможных неправомерных или спорных действий таких должностных лиц руководителю таможенных органов приходилось регулярно и в полной мере. Так, руководство государства пришло к решению о целесообразности перехода налоговых и таможенных органов к работе в формате единого юридического лица", - рассказывал замминистра финансов Юрий Драганчук.
По его словам, переход будет осуществляться поэтапно ради сохранения бесперебойной работы всех таможен. Таможни планируется присоединять к центральному аппарату Таможенной службы постепенно, после чего будут ликвидированы территориальные таможни как отдельные юридические лица.
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