Рада отложит создание прозрачной системы для концессий до 2022 года

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О концессии", которым предлагается отсрочить введение электронной торговой системы для проведения концесионных конкурсов с 1 октября 2020 года до 1 января 2022 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3961 в первом чтении проголосовали 226 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законом "О концессии" предусмотрено создание электронной торговой системы (ЭТС), которая обеспечивала бы возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведение концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров в концессионных отношениях.

Однако Кабмин констатирует, что такая система не создана, поскольку в госбюджете не были предусмотрены соответствующие расходы, а привлечь донорскую помощь для ее разработки якобы не удалось из-за пандемии коронавируса.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что отдельные положения закона "О концессии" могут быть реализованы исключительно через ЭТС. В частности, концессиедатель в любом случае в течение пяти рабочих дней после заключения концессионного договора обязан публиковать в ЭТС конкурсную документацию, изменения в нее, заявки претендентов на участие в предварительном отборе, решения и выводы по допущению/недопущению претендентов к участию в конкурсе. При этом не обнародование такой информации может рассматриваться как нарушение принципа открытости при выборе концессионера.