Минэнерго предлагает в 2021 году выделить на «теплые кредиты» 150 миллионов

Министерство энергетики предлагает выделить на программу "теплых кредитов" 150 млн в проект бюджета на 2021 год.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Энергоэффективность остается одним из приоритетов Минэнерго. Для программы «теплых» кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн", - говорится в сообщении.

Также министерство предлагает предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды. Весь взнос составляет 10 млн евро. Выплаты планируется делать в течение 5 лет равными частями. Поэтому в следующем году должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн грн).

"Сотрудничество с Фондом дает возможность доступа средств, значительно превышающих сумму взноса. Эти средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Их будут использовать для совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, управления отходами и использования возобновляемых и альтернативных источников энергии в Украине ", - пояснили в Минэнерго.

По состоянию на декабрь 2019 года, в рамках фонда Е5Р в Украине принято к финансированию 22 проекта общей стоимостью более 516 млн евро.

В проекте бюджета на 2021 год, поданному к первому чтению, средства на финансирование энергоэффективных мероприятий отсутствовали.

Всего за период работы программы 850 тыс. участников привлекли более 335 тыс. «теплых кредитов» на сумму более 8,6 млрд грн, по которым получено возмещение из государственного бюджета в объеме более 3 млрд грн. В 2020 году привлечено почти 18 тыс. «теплых кредитов» на сумму более 1 млрд грн.

