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Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 0,6% - Госстат
18:23 28.09.2020 |
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе выросла на 0,6% и на 1 сентября 2020 года составила 3,421 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий возросла на 0,8% и на 1 сентября текущего года достигла 2,199 млрд грн.
Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в августе-2020 года зафиксировано во Львовской (на 25,5%), Черновицкой (на 22,6%), Луганской (на 17,4%), Тернопольской (на 12,9%), Закарпатской (на 9,4%), Житомирской (на 8,7%), Донецкой (на 4,1%), Одесской (на 3%), Сумской (на 2,7%), Хмельницкой (на 1,1%), Полтавской (на 1%) областях.
При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Ривненской (на 38,5%), Херсонской (на 19,2%), Кировоградской (на 18,2%), Харьковской (на 8,3%), Черниговской (на 7,8%), Черкасской (на 4,8%), Винницкой (на 3,4%), Днепропетровской (на 3,3%), Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях и г.Киеве (на 10,4%).
Госстат уточняет, что в отраслевом срезе в августе 2020 года задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере искусства, спорта и развлечений - на 56% (до 0,916 млн грн), образовании - на 7,4% (до 18,455 млн грн), в строительстве - на 5% (до 42,499 млн грн), в сфере информации и телекоммуникации -на 5% (и 10,257 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования - на 4% (до 5,527 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 3,7% (до 16,036 млн грн).
Задолженность по выплате заработной платы в августе 2020 выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 26,4% (до 12,744 млн грн), в здравоохранении - на 22,5% (до 55,892 млн грн), в сфере предоставления других видов услуг - на 8,8% (до 0,483 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности - на 2,4% (до 261,1 млн грн), в оптовой и розничной торговле - на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве - на 4,1% (до 54,003 млн грн).
Официальный курс на 28 сентября - 28,2673 грн./$1.
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