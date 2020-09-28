Госдолг Украины в августе-2020 сократился на 0,7% в гривне и вырос на 0,1% в долларах - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в августе 2020 года сократился на 0,7% в гривне - до 2,338 трлн грн, тогда как в долларовом эквиваленте он увеличился на 0,1% - до $85,1 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно его данным, прямой госдолг в августе этого года в долларовом выражении возрос на 0,2% - до $75 млрд, в гривневом - снизился на 0,6%, до 2,061 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах увеличился на 1% - до $43,53 млрд.

Гарантированный государством долг в августе этого года сократился на 1,8% - до 277,44 млрд грн, в долларах - на 1%, до $10,1 млрд, в том числе внешний - на 1,1%, до $9,32 млрд, свидетельствуют данные Минфина.

С начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 0,9% в долларовом эквиваленте и на 17% в гривневом, указал Минфин.

Как сообщило министерство, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам августа возросла до 37,81%, в евро - до 13,05%, тогда как в СПЗ сократилась до 15,34%, в гривне - до 33,12%, а в иенах осталась на уровне 0,68%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в августе укрепился до 27,48 грн/$ по сравнению с 27,69 грн/$ на конец июля, однако на начало года курс гривни составлял 23,69 грн/$1.

