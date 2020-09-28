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В Пенсионном фонде не хватит средств для выплаты пенсий до конца года - Третьякова
08:32 28.09.2020 |
У Пенсионного фонда могут возникнуть проблемы с получением займа в конце бюджетного периода, а следовательно возникнут и риски по выплате пенсий. Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиардов гривен", - сказала глава Комитета Галина Третьякова.
По состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн.
"У Казначейства будут отсутствовать законодательные основания предоставлять Фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", - добавила она.
По ее словам, даже учитывая постоянное дотирование Фонда, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда Украины.
В Пенсионном фонде заявляют, что продолжают пенсионные выплаты за сентябрь.
"На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 88,9% потребности месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.
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