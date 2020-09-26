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Крупные и средние предприятия получили в 7,5 раза меньше прибыли - Госстат
23:07 25.09.2020 |
За I полугодие 2020 года крупные и средние предприятия Украины получили 29,2 млрд грн прибыли, что почти в 7,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что за январь-июнь 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 29,2 млрд грн прибыли, тогда как за январь-июнь 2019 года этот показатель достигал 218,1 млрд грн. Прибыльные крупные и средние предприятия получили за I полугодие 2020 года 262,4 млрд грн прибыли (на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); убыточные крупные и средние предприятия понесли 233,2 млрд грн убытков (почти в 2,2 раза больше, чем за январь-июнь 2019 года).
В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных в I полугодии 2020 году составила 36,6% (в январе-июне 2019 года - 24,9%).
Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2019 год финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий Украины составил 422,2 млрд грн прибыли, что на 26% больше, чем за 2018 год.
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