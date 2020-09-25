Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕИБ одобрил EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине
15:59 25.09.2020 |
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит EUR300 млн кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.
Согласно сообщению на сайте банка, совет директоров одобрил этот проект 16 сентября этого года.
Ориентировочная общая стоимость проекта - EUR407 млн, при этом инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в EUR2 млрд.
Как сообщалось ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития громад и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.
По данным пресс-службы Минрегиона, осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т. п.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|«Свинарчуки» Зеленского ждут свое. Как на Банковой будут управлять «Энергоатомом» в ручном режиме
|Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии
|Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|ЕИБ одобрил EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине
|Лазебная: Из 66 негосударственных пенсионных фондов эффективно работают лишь 10-15
|Минэкономики прогнозирует сокращение производства сахара в Украине
|Глава «Энергоатома» сообщил о новой проблеме для запуска хранилища ядерного топлива
|Разработка механизма продажи древесины проходит без привлечения бизнеса – ЕБА
Это интересно
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке