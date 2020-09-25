Лазебная: Из 66 негосударственных пенсионных фондов эффективно работают лишь 10-15

В Украине сегодня действует 66 негосударственных пенсионных фондов, из них эффективно работают около 15-ти.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире Украинского радио, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас сегодня в Украине 66 негосударственных пенсионных фондов. Люди верят, наверное, вкладывают, какая-то есть реклама. Но из них реально правильных, эффективных - 10-15. И это тоже вопрос регулятора, то есть того финансового учреждения, которое должно регулировать этот рынок и делать его безопасным, пресекать злоупотребления и мошенничества с такими негосударственными пенсионными фондами", - сказала Лазебная.

В этой связи она высказалась за необходимость усиления ответственности негосударственных пенсионных фондов "за рациональное их (вкладов - ред.) использование и вложение, потому что они людям пообещали: сделаешь вклад - получишь хороший инвестиционный доход».

Как сообщал Укринформ, в мае заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в телеэфире сообщила, что в Украине участниками негосударственных пенсионных фондов являются около миллиона человек, котрые накопили около 3 миллиардов гривень. По ее словам, негосударственные пенсионные фонды за время деятельности выплатили пенсии своим участникам на сумму более 700 миллионов гривень.