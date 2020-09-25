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Падение экономики в Украине не является критическим - ЕБРР
23:25 24.09.2020 |
Падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме.
"Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы - оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развити", - сказала Новикова.
Также представитель ЕБРР сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.
Львовский деловой экономический форум, который проходит 24 сентября на Львовщине, объединил представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, ведущих банковских учреждений и институтов, успешных предпринимателей, которые заинтересованы в экономическом развитии Украины. Также к участию приглашены представители международных экономических организаций и учреждений, зарубежных финансовых и инвестиционных компаний.
Форум продлится в течение дня, основная тема - "Новая экономическая реальность мира, прогнозы относительно Украины".
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