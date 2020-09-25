Уровень безработицы за время карантина вырос до 10% − Госстат

Уровень безработицы в апреле-июне относительно рабочей силы среди лиц от 15 до 70 лет вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Статус безработного в период с 12 марта по 20 августа получили 431 800 человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет лет составило 15,6 млн человек, или 55,2%.