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Нацбанк ожидает снижения до нуля профицита текущего счета Украины во II полугодии
13:30 24.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения профицита текущего счета платежного баланса во втором полугодии 2020 года до нуля, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
"У нас за полгода около $4 млрд профицита текущего счета, а во втором полугодии мы ожидаем около нуля. По итогам года получится профицит приблизительно $4 млрд, то есть на уровне 2-2,5% ВВП. Но это была июльская оценка, сейчас, возможно, будем еще корректировать", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам Сологуба, в следующем году центробанк прогнозирует возвращение к дефициту в районе 2-3% ВВП. "Это нормальная тенденция. Украина – малая открытая экономика, которая догоняет другие страны. Экономика восстанавливается – текущий счет возвращается в дефицит", – отметил он.
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