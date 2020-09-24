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Спад экономики Украины в III кв.-2020 может быть меньше 7% прогноза – замглавы НБУ
13:02 24.09.2020 |
Динамика украинской экономики в последние месяцы лучше, чем ранее прогнозировал Национальный банк, считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Несмотря на пандемию, экономика работает, настроения у людей такие, что они потребляют, инвестируют. Поэтому мне кажется, что у нас в третьем квартале могут оказаться цифры лучше, чем мы ожидали, хотя вместе с тем мы видим ухудшение ситуации с заболеваемостью", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Сологуб напомнил, что во втором квартале 2020 года Нацбанк прогнозировал спад в 11%, а Госстат оценил его в 11,4%, на третий квартал НБУ закладывал замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.
"На данный момент может оказаться, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но мне кажется, что незначительно. Возможно, падение ВВП будет в районе 5%. Пока мы еще считаем новый прогноз", – отметил замглавы центробанка.
В то же время он подчеркнул, что есть вопрос, насколько нынешняя ситуация устойчива, и коронавирус остается одним из главных рисков для прогноза и вновь может стать "черным лебедем".
"Сейчас все вроде бы относительно хорошо – на заболеваемость сильно не реагируют. Но если на каком-то этапе окажется, что людей некуда класть, нет врачей и резко придется вводить жесткие карантинные ограничения, то эффект для экономики может оказаться даже хуже, чем весной", – пояснил Сологуб.
По его мнению, фактором game changing будет вакцина.
Замглавы Нацбанка также отметил, что в целом развитие ситуации в Украине в этот кризис сильно отличается от предыдущих лет: страна впервые показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших. Он подчеркнул, что это подтверждает правильность проводившейся в предыдущие годы фискальной и монетарной политики.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.
НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.
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