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НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП
11:25 24.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но судя по всему, фактический дефицит будет ниже (...) Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5% ВВП", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов. "Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования", - уточнил он.
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