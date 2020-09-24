Антикоррупционные органы в Украине должны оставаться независимыми – Всемирный банк

Антикоррупционные органы в Украине и их руководство должны оставаться независимыми и профессиональными.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе (Беларусь, Молдова, Украина) Арупа Банерджи.

"Мы твердо убеждены, что антикоррупционные институции и их руководство должны и в дальнейшем оставаться независимыми и полностью профессиональными. Эти принципы позволяют выявлять коррупционную деятельность и привлекать коррупционеров к ответственности", - цитирует пресс-служба слова Банерджи.

Также он подчеркнул, что проблема коррупции в Украине все еще актуальна и требует решения.

"За последние годы при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров Украина создала надежную антикоррупционную инфраструктуру. Но коррупция все еще остается значительным препятствием для развития государства, поскольку она лишает украинских граждан ресурсов и тех государственных услуг, на которые люди имеют право", - заявил он.