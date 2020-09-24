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Кабмин ввел на постоянной основе электронные аукционы по выдаче спецразрешений
08:41 24.09.2020 |
Электронные аукционы по выдаче специальных разрешений на пользование недрами ввели на постоянной основе.
Об этом во время брифинга по результатам заседания правительства сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает корреспондент Укринформа.
"Внесены изменения в два постановления Кабинета Министров по изменению методики определения начальной стоимости недр для аукционов и утверждению порядка проведения аукционов для выдачи специальных разрешений", - сказал Абрамовский.
По его словам, в течение года Государственная служба геологии и недр тестировала систему электронных аукционов.
"Она очень хорошо себя показала. И сегодня мы внедрили эти аукционы на постоянной основе", - отметил Абрамовский.
Как сообщал Укринформ, по словам председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха, в течение 2016-2018 годов на аукционах было суммарно продано 32 спецразрешения, в 2019 году их количество возросло до 36. По состоянию на 20 июля 2020 года было продано 24 спецразрешения за 135 млн грн.
Госгеонедра 31 августа провели открытые электронные торги по продаже спецразрешения на разработку Будищанско-Чутовской нефтегазовой области. Лицензию приобрело ООО "Нафтогазгеоразведка" из группы компаний ДТЭК за 650,5 млн грн. В аукционе участвовали 5 компаний.
В общем до конца 2020 года Госгеонедра планируют получить почти 1 млрд грн от продажи на аукционах спецразрешений на пользование участками недр.
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