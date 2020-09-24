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Кабмин создал на границе 4 подразделения Госпродпотребслужбы
08:38 24.09.2020 |
Кабинет Министров Украины принял решение о создании на государственной границе четырех межрегиональных подразделений Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.
В Минэкономики уточняют, что создаются Западное, Восточное, Южное и Северное межрегиональные главные управления Госпродпотребслужбы. Деятельность каждого такого подразделения будет охватывать сразу несколько пунктов пропуска на границе.
Принятие этого решения, по мнению специалистов министерства, позволит создать условия для надлежащего ветеринарными инспекторами государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов животного происхождения и здоровьем живых животных, пересекающих государственную границу. Также данное решение позволит перевести нынешних ветеринарных инспекторов, работающих на границе, в статус государственных служащих.
«Контроль за безопасностью пищевых продуктов, ввозимых в Украину из-за границы, - это один из приоритетов работы Минэкономики. Сегодняшнее решение позволит привести деятельность Госпродпотребслужбы на границе в соответствие с европейскими требованиями. Также это положительно повлияет на эффективность выполнения государством своих функций по контролю за соблюдением законодательства о безопасности пищевых продуктов, а также здоровья животных», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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