Падение промпроизводства в Украине в августе-2020 ускорилось до 5,3% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в августе 2020 года составило – 4,2%, что лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне и 11,7% в мае.
Госстат указывает, что к июлю этого года промышленное производство в августе сократилось на 3,5%, однако с учетом сезонной корректировки – на 0,1%.
В перерабатывающей промышленности в августе-2020 к августу-2019 падение ускорилось – до 7,7% с 6,6% в июле, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.
В целом за восемь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,8%, в перерабатывающей промышленности – на 9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2020г.
|август 2020г к июлю 2020г. %
|август 2020г к августу 2019г., %
|январь-август 2020г к январю-августу 2019г, %
|Справочно: январь-август 2019 к январю-августу 2018, %
|Промышленность всего
|96.5
|94.7
|92.6
|101.4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|101.7
|99.9
|95.2
|101.6
|- добыча каменного и бурого угля
|95.5
|103.3
|82.3
|102.0
|- добыча сырой нефти и природного газа
|99.4
|100.3
|98.2
|102.3
|- добыча металлических руд
|106.6
|96.2
|94.5
|101.9
|Перерабатывающая промышленность
|94.0
|92.3
|91.0
|102.1
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|81.5
|99.6
|100.1
|105.8
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|92.5
|93.5
|86.0
|92.6
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99.4
|96.1
|90.0
|92.7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|114.4
|105.3
|100.5
|100.0
|Производство химических изделий и химической продукции
|101.0
|100.6
|107.5
|107.0
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|111.0
|114.1
|102.3
|105.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|99.7
|100.0
|92.9
|107.6
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|102.4
|89.6
|86.8
|102.5
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|93.4
|77.2
|77.9
|98.2
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|95.0
|81.3
|74.7
|85.2
|производство электрического оборудования
|101.6
|97.0
|90.1
|91.8
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|93.5
|71.3
|80.6
|104.9
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|87.9
|72.7
|70.4
|98.7
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|102.4
|84.8
|84.4
|102.6
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|97.3
|95.4
|94.7
|97.7
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.