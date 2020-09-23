Падение промпроизводства в Украине в августе-2020 ускорилось до 5,3% – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в августе 2020 года составило – 4,2%, что лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июлю этого года промышленное производство в августе сократилось на 3,5%, однако с учетом сезонной корректировки – на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности в августе-2020 к августу-2019 падение ускорилось – до 7,7% с 6,6% в июле, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

В целом за восемь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,8%, в перерабатывающей промышленности – на 9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2020г.

август 2020г к июлю 2020г. % август 2020г к августу 2019г., % январь-август 2020г к январю-августу 2019г, % Справочно: январь-август 2019 к январю-августу 2018, % Промышленность всего 96.5 94.7 92.6 101.4 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 101.7 99.9 95.2 101.6 - добыча каменного и бурого угля 95.5 103.3 82.3 102.0 - добыча сырой нефти и природного газа 99.4 100.3 98.2 102.3 - добыча металлических руд 106.6 96.2 94.5 101.9 Перерабатывающая промышленность 94.0 92.3 91.0 102.1 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 81.5 99.6 100.1 105.8 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 92.5 93.5 86.0 92.6 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 99.4 96.1 90.0 92.7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 114.4 105.3 100.5 100.0 Производство химических изделий и химической продукции 101.0 100.6 107.5 107.0 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 111.0 114.1 102.3 105.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 99.7 100.0 92.9 107.6 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 102.4 89.6 86.8 102.5 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 93.4 77.2 77.9 98.2 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 95.0 81.3 74.7 85.2 производство электрического оборудования 101.6 97.0 90.1 91.8 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 93.5 71.3 80.6 104.9 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 87.9 72.7 70.4 98.7 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 102.4 84.8 84.4 102.6 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 97.3 95.4 94.7 97.7

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.