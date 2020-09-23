Финансовые новости
- |
- 23.09.20
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Единая е-система в сфере строительства заработает на постоянной основе 1 декабря
16:15 23.09.2020 |
Первая очередь Единой электронной системы в сфере строительства проходит бета-тестирование, на постоянной основе портал заработает 1 декабря 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.
"Тестирование проходит в рамках экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. В сотрудничестве с Минцифрой и при поддержке международных партнеров работаем над наполнением Портала электронной системы, который должен заработать на постоянной основе с 1 декабря этого года. Как можно больше современных сервисов должны перейти в цифровой формат и доказать, что прозрачные условия в сфере строительства является сегодня обязательным правилам", - подчеркнул министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Проведена первичная проверка подлинности ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры при регистрации в электронных кабинетах с привлечением саморегулируемых организаций в сфере архитектурной деятельности.
Также Минрегион провел онлайн-конференции с участием нескольких тысяч работников уполномоченных органов градостроительства и архитектуры. Участники получили методические рекомендации по внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства и наполнения Реестра строительной деятельности.
В Реестр внесена информация о градостроительных условиях и ограничениях, строительные паспорта, сведения о лицах, получивших квалификационный сертификат, о проектной документации, отчеты о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов, документы, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, свидетельствуют принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Осуществляется автоматизированное электронное консультирование в режиме реального времени по вопросам предоставления административных услуг в сфере строительства и принятия мер государственного архитектурно-строительного контроля.
Экспериментальный проект будет действовать до 30 ноября 2020 года. Доступ к сведениям, содержащимся в Электронной системе, осуществляется на безвозмездной основе. Портал Электронной системы имеет официальный адрес e-construction.gov.ua.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против
|Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой
|Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана
|Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В банках объяснили причины роста курса доллара
|Единая е-система в сфере строительства заработает на постоянной основе 1 декабря
|Morgan Stanley сомневается в ОВГЗ-планах Украины на 2021г
|Получение Украиной транша МВФ в этом году маловероятно - Morgan Stanley
|Иностранные страховщики отказались работать с судами, строящими «Северный поток-2»
|Правительство должно взять на себя функции по управлению Энергоатомом - Указ Президента
Это интересно
|Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу
|Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro
|Заряжаемые гибриды не угодили экологам
|Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle