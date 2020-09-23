На больничные в этом году направили более 6 млрд грн

Фонд социального страхования в этом году компенсировал потерянный за время болезни заработок для 1,35 млн украинцев, на эти цели направлено 6,1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"В течение января-августа пособие по временной нетрудоспособности от Фонда социального страхования Украины получили 1,35 млн застрахованных лиц на общую сумму 6,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В ФССУ напомнили, что за время временной нетрудоспособности вследствие болезни, травмы, ухода за больным членом семьи или изоляции от COVID-19 фонд компенсирует потерянный доход.

"Финансирование соответствующей помощи сегодня осуществляется ФССУ в оперативном режиме - для обеспечения большей социальной защиты в период карантина, средства направляются Фондом в течение одного рабочего дня с момента принятия заявления-расчета от работодателя", - добавили в фонде.