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На больничные в этом году направили более 6 млрд грн
08:16 23.09.2020 |
Фонд социального страхования в этом году компенсировал потерянный за время болезни заработок для 1,35 млн украинцев, на эти цели направлено 6,1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
"В течение января-августа пособие по временной нетрудоспособности от Фонда социального страхования Украины получили 1,35 млн застрахованных лиц на общую сумму 6,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
В ФССУ напомнили, что за время временной нетрудоспособности вследствие болезни, травмы, ухода за больным членом семьи или изоляции от COVID-19 фонд компенсирует потерянный доход.
"Финансирование соответствующей помощи сегодня осуществляется ФССУ в оперативном режиме - для обеспечения большей социальной защиты в период карантина, средства направляются Фондом в течение одного рабочего дня с момента принятия заявления-расчета от работодателя", - добавили в фонде.
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