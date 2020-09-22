Финансовые новости
- |
- 22.09.20
- |
- 21:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине запускают единый электронный билет SmartTicket
17:05 22.09.2020 |
Министерство инфраструктуры сегодня, 22 сентября, запускает пилотный проект по внедрению единого электронного билета для разных видов транспорта SmartTicket.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на форуме Infrastructure Digital Day в Киеве.
«Сегодня мы официально даем старт пилотному проекту единого цифрового билета SmartTicket... Он позволит не ходить по разным местам, чтобы купить авиабилеты, автобусные, железнодорожные билеты, а все получить в одном месте в несколько кликов», - сказал Криклий.
На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве.
Единый электронный билет SmartTicket в ноябре будет доступен для компаний SkyUp и Gunsel Lines, а также пригородных поездов «Укрзализныци».
«В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов «Укрзализныци». В декабре начинаем сотрудничество с Bolt", - отметил Криклий в Телеграм-канале.
«Билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua», - сообщил Криклий.
Стоимость единого билета будет равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую экономическую составляющую сервиса.
Планируется программа лояльности - скидки, накапливание расстояний и т.п.
Сейчас один проездной на все виды общественного транспорта действует в таких городах, как Киев, Харьков и Днепр. Криклий заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков. Ориентировочно в течение месяца к Smart Ticket подключат весь муниципальный транспорт Киева.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского
|Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
|Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Кращий вібропрес для тротуарної плитки
В РУБРИКЕ
|Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.
|Объем сделок на рынке лизинга сократился на 9 млрд грн в первом полугодии. Падение на 50%
|Продажа необработанной древесины будет происходить на ProZorro.Продажи и других электронных аукционах
|В Украине запускают единый электронный билет SmartTicket
|Большинство открытых уголовных дел о рейдерстве не доходят до суда - OpenDataBot
|Счетная палата обнаружила недостачу в отчислениях в госбюджет от управления госпредприятиями
Это интересно
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
|Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы