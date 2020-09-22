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Счетная палата обнаружила недостачу в отчислениях в госбюджет от управления госпредприятиями
16:54 22.09.2020 |
Результаты аудита эффективности управления Фондом государственного имущества корпоративными правами государства свидетельствуют о существенной разнице между ориентировочными доходами предприятий и поступлениями в Госбюджета. Речь идет о более 285 млн гривен. Об этом говорится в отчете членов Счетной палаты, который есть в распоряжении УНН.
В отчете указывается, что общая сумма нарушений по уплате хозяйственными обществами (в корпоративных правах которых государственная доля) сумм дивидендов/части чистой прибыли в Государственный бюджет Украины составляет 419 824,3 тыс. гривен.
"В течение 2019 года Фондом государственного имущества Украины, как уполномоченным органом управления объектами государственной собственности, не выполнены требования пункта 22 части первой статьи 6 Закона Украины от 21 сентября 2006 года №185 "Об управлении объектами государственной собственности" и не обеспечено в соответствии установленным Кабинетом Министров Украины порядке отчисления в Государственный бюджет Украины части прибыли (дохода) хозяйственными обществами, управление корпоративными правами в уставных капиталах которых осуществляет Фонд. По ориентировочным расчетом, общая разница между фактически полученными в 2019 году Государственным бюджетом Украины доходами, корпоративное управление в которых осуществлялось Фондом, и суммами дивидендов/части чистой прибыли по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, подлежащих уплате (...), составляет 285 543,3 тыс. гривен", - говорится в отчете.
В частности, указывается, что ФГИУ не указал причины неуплаты отчислений AО "Запорожский производственный алюминиевый комбитат".
"За ориентировочным расчетом, сумма неуплаты AО "Запорожский производственный алюминиевый комбитат" в 2019 году в Государственный бюджет Украины дивидендов/части чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году составляет 2 163,1 тыс. гривен", - указано в отчете.
Также указывается, ПрАО "Президент-Отель" и AО "Турбоатом", по состоянию на начало июля 2020 года, также не обеспечили уплату отчислений в размере 8,085 млн грн и 118,12 млн гривен. То есть Государственным бюджетом Украины не получено доходов на сумму свыше 126,2 млн гривен.
"За ориентировочным расчетом сумма недоплаты ОАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" в течение I полугодия 2020 года до Государственного бюджета Украины (...) составляет С 594,2 тыс. гривен", - указано в результатах аудита.
Указывается также на несоблюдение взносов еще от ряда предприятий.
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