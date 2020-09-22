Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital

Инвесторы считают политику государства Украина непонятной для себя, полагает глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Конечно, желающих (инвестировать - ИФ) намного меньше, чем год назад, но это, прежде всего, из-за глобальной ситуации, но то, что мы видим у инвесторов – это непонимание политики государства", - отметил он в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.

Фиала отметил, что для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Национальном банке Украины (НБУ), в частности, отставка министра финансов Оксаны Маркаровой, место которой с весны этот пост занимает Сергей Марченко, замена министра экономики Тимофея Милованова и назначение на эту должность Игоря Петрашко, а также смена главы Национального банка, должность которого занимает сейчас Кирилл Шевченко, и заместителей главы НБУ. Что касается НБУ, критической смены курса не произошло, отметил Фиала.

"Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни", - отметил Фиала.

"Да, действительно Кирилл Шевченко и его команда декларируют неизменную политику, плавающую курс, но по тем интервенциям, который НБУ проводил последние полтора месяца, всем игрокам на рынке: и банкам, и экспортерам, которые как бы планируют, завозить свою экспортную выручку или нет, стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задания, которые как бы озвучил президент, и которые заложены бюджете", - добавил глава инвесткомпании.