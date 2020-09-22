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Транспортные предприятия Украины за 8 мес. сократили перевозку грузов на 13,4% - Госстат
13:02 22.09.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2020 года сократили перевозку грузов на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 382,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 17,1% - до 185,7 млрд ткм.
Согласно статданным, за восемь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 196,7 млн тонн грузов, что на 5,3% меньше, чем в январе-августе-2019. Автомобильным транспортом перевезено 119,4 млн тонн (- 23,5%), водным – 3,3 млн тонн (- 12,4%), трубопроводным – 62,7 млн тонн (- 15%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 10,7%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-августу 2019г
|млн т
|в % к январю-августу 2019г
|Транспорт всего:
|185663,1
|82,9
|382,2
|86,6
|железнодорожный
|112991,3
|93,6
|196,7
|94,7
|автомобильный
|27339,2
|85,7
|119,4
|76,5
|водный
|1883,1
|82,5
|3,3
|87,6
|трубопроводный
|43249,6
|62,9
|62,7
|85,0
|авиационный
|199,9
|100,1
|0,1
|89,3
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