Рост розничных продаж на уровне 6-8% в месяц сохранится до конца года– глава Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует сохранение темпов роста объема розничных продаж на уровне 6-8% в месяц до конца 2020 года, сообщил глава компании Томаш Фиала.

"Намного быстрее (прогнозов – ИФ) восстановился внутренний спрос: вы, наверное, видели цифры по розничным продажам за июль и август, которые выросли больше, чем на 8%, и за первые восемь месяцев текущего года розничные продажи – "плюс" 6%. Мы ожидаем, что они на этом уровне, "плюс" 6-8%, будут находиться до конца года", – рассказал Фиала в ходе Global Outlook в Киеве во вторник.

По его словам, до конца года также вернутся к росту зарплаты, которые незначительно снизились во втором квартале, а также потребительский спрос.

Фиала также отметил быстрое восстановление торговых центров, несмотря на снижение посещаемости в среднем на 20% по сравнению с докризисными показателями.

"На удивление, очень быстро восстанавливаются торговые центры, где была просадка до "минус" 80% в конце марта и до 11 мая, когда они были снова открыты. В июле-августе посещаемость, конечно ниже, плюс-минус на 20%, чем было до кризиса, но если покупатель приходит, то покупает он больше, поэтому обороты наших арендаторов уже на том уровне, а в некоторых центрах даже выше, чем были год назад", – сказал он.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания – Dragon Capital Property Management. Он насчитывает 30 объектов коммерческой недвижимости, из них 13 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов площадью 695 тыс. кв. м. Общая площадь торговых центров компании составляет 170 тыс. кв. м.