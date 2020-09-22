Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» №873-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ расширит возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ в размере, не превышающем 80% от общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета Министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, что позволит реализовать инициативы Президента Украины относительно доступного ипотечного кредитования.