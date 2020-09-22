Финансовые новости
- |
- 22.09.20
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина с опозданием выполнила решение ВТО по проигранному спору с РФ
08:45 22.09.2020 |
Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру происхождением из РФ - дело по этому поводу в ВТО Украина проиграла в 2018 году.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Вплоть до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла" - написал он на своей странице в Facebook.
Украина проиграла арбитраж ВТО в споре с РФ еще в 2018 году.
Изначально арбитраж требовал от Украины выполнить это решение за два месяца; впоследствии, по просьбе Киева - согласился продлить этот срок до 11 с половиной месяцев. Конечной датой для этого было 15 сентября. Однако исполнение решения состоялось с опозданием - 21 сентября.
Впрочем, как отмечает Тарас Качка, применение антидемпинговых мер в отношении аммиачной селитры из РФ и так не имеет никакого практического смысла, ведь на удобрения из РФ действует и будет действовать эмбарго.
Невыполнение же этого решения арбитража ВТО могло привести к дискриминации украинских товаров Россией в ответ.
Следует отметить, что Тарас Качка не уточняет, будет ли иметь для Украины последствия опоздания в исполнении решения ВТО.
Статьи по теме:
17.09.20 Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ
Украина сама дала возможность России ввести новые ограничения против отечественного экспорта. Это стало возможным из-за невыполнения Киевом решения арбитража ВТО по спору с Россией (укр.).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
|Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев
|Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital
|Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital
|Транспортные предприятия Украины за 8 мес. сократили перевозку грузов на 13,4% - Госстат
|Рост розничных продаж на уровне 6-8% в месяц сохранится до конца года– глава Dragon Capital
|Украинский бизнес прогнозирует 29 грн/$1 в 2021г - ЕБА
|Dragon Capital улучшил прогноз падения экономики до 5,5% в 2020г
Это интересно
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
|Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы