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Розничный товарооборот в Украине в августе вырос на 8,7% - Госстат
23:41 21.09.2020 |
Товарооборот розничной торговли Украины в августе 2020 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах, тогда как в предыдущем месяце рост составил 8,5%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По его данным, в августе по сравнению с июлем-2020 розничный товарооборот вырос на 2,2%.
В январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года оборот розничной торговли также возрос на 6,0%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 15,0%), Запорожской (на 13,3%), Черниговской (на 11,8%), Кировоградской (на 11,0%), Волынской (на 10,8%), Днепропетровской (на 8,5%), Полтавской (8,4%, Харьковской (на 6,5%) и Хмельницкой (на 6,3%) областях, а также в Киеве (на 7,3%).
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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