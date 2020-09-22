Финансовые новости
- |
- 22.09.20
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Промедление с реформами повлекут натянутость отношений Украины с МВФ - Oxford Eсonomics
08:28 22.09.2020 |
Промедление с проведением реформ в Украине может привести к натянутым отношениям между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), указывают аналитики Oxford Eсonomics в материалах сентябрьского отчета.
"МВФ получил заверения в независимости НБУ, что позволило существенно увеличить социальные расходы в 2020-2021 гг., исходя из пессимистических прогнозов роста и улучшения взимания налогов. Но потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы и вызывает сомнения в способности правительства проводить дальнейшие структурные реформы или меры по борьбе с коррупцией", - говорится в материалах Oxford Eсonomics, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно им, Oxford Eсonomics сохраняет ожидания падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 5,2% с дальнейшим возвращением к росту на 3,6% в 2021-м.
При этом аналитики ухудшили ожидания среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе, однако среднегодовой курс в этом году, как и ранее, ожидают на уровне 27 грн/$.
"Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос возобновится раньше, чем производсттво, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты", - указывается в материалах.
По мнению аналитиков, неопределенность дальнейших экономических перспектив усиливает возобновление роста заболеваемости COVID-19, а также отсутствие прогресса в восстановлении мира на Донбассе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
|Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев
|Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital
|Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital
|Транспортные предприятия Украины за 8 мес. сократили перевозку грузов на 13,4% - Госстат
|Рост розничных продаж на уровне 6-8% в месяц сохранится до конца года– глава Dragon Capital
|Украинский бизнес прогнозирует 29 грн/$1 в 2021г - ЕБА
|Dragon Capital улучшил прогноз падения экономики до 5,5% в 2020г
Это интересно
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
|Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы