Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минцифры открыло данные документов из Реестра строительной деятельности
17:54 21.09.2020 |
Министерство цифровой трансформации Украины открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке.
Он добавил, что уже опубликованы данные более 27000 декларативных и разрешительных документов. По словам Федорова, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы. Кроме этого, все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.
Министр отметил, что вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.
Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.
Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года в Украине заработала первая очередь Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Портал предоставляет открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также публикует актуальную статистику по предоставленных услуг. Планируется, что на сайте будет доступна онлайн-консультация через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий (уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей) зданий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
|Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минцифры открыло данные документов из Реестра строительной деятельности
|Расходы украинцев во время карантина упали более чем на 10%
|Эксперты проанализировали основные продукты питания и дали свои рекомендации – видео
|Цены на нефть 21 сентября падают более чем на 2%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.09.20
|Золото дешевеет 21 сентября в ожидании инвесторами выступлений представителей ФРС США
|Зеленский подписал закон об отмене «справки о судимости» при регистрации кандидатов на местных выборах
Это интересно
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы
|Mercedes-Benz опередил всех по внедрению твердотельных батарей
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц