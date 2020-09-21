Минцифры открыло данные документов из Реестра строительной деятельности

Министерство цифровой трансформации Украины открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке.

Он добавил, что уже опубликованы данные более 27000 декларативных и разрешительных документов. По словам Федорова, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы. Кроме этого, все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.

Министр отметил, что вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.

Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года в Украине заработала первая очередь Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Портал предоставляет открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также публикует актуальную статистику по предоставленных услуг. Планируется, что на сайте будет доступна онлайн-консультация через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий (уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей) зданий.