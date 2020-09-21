Расходы украинцев во время карантина упали более чем на 10%

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за второй квартал 2020 года. Расходы составили 649,3 млрд грн, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,9%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.

Далее идут "Транспорт" - 7,8%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,5%.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 6,3%, "Одежда и обувь" - 4,3%, на Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 4,0%, на "Отдых и культуру" - 2,8%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,6%, на "Образование" - 1,0%, на "Разные товары и услуги" - 4,2%.

Напомним, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).