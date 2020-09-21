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В Украине выдали уже 8 млрд грн кредитов по программе «5-7-9» - Марченко
08:26 21.09.2020 |
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине выдали уже 8 млрд грн кредитов по программе "5-7-9". Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"На сегодня 80 коп. с гривны выданых кредитов предоставляется по программе „5-7-9". Уже предоставлено 8 млрд грн, 3 тыс. кредитов по этой программе малому и среднему бизнесу. В следующем году эта программа будет продолжена. Речь идет о предоставлении портфельных гарантий 10 млрд. Это позволит увеличить кредитный портфель до 20 млрд. Да, конечно, это старт, это начало. Мы готовы больше расширять эти программы", - сказал Сергей Марченко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить программу "5-7-9" на фермеров, пострадавших от засухи.
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