МВФ не согласится финансировать Суркисов, а потому следующий транш под вопросом - эксперт

Оптимистичных настроений относительно получения следующего транша МВФ не было с самого начала. И не факт, что это все-таки случится до конца года. У кредиторов насущные вопросы, на которые Украина пока так и не дала ответов. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Андрей Смолий.

"Я бы не был оптимистичным относительно получения кредита МВФ до конца этого года. Во-первых, мы видим некое легкое замораживание отношений с МВФ, после того, как был получен первый транш кредита Украине - фактически еще в мае-июне этого года, после этого каких-то таких движений, несмотря на то, что мы должны получить этот кредит осенью этого года, мы не видим. И здесь есть несколько факторов", - сказал он.

Один из факторов - вопрос относительно антикоррупционных органов.

"Речь о САП и НАБУ. Мы видим, что украинская власть пытается в течение последних 6 месяцев сделать все, чтобы эти органы стали ручными, как до этого стал Офис ГПУ и ГБР. По сути есть вымывание из этих органов сначала Холодницкого сиз САП, а теперь Сытника из НАБУ через механизмы КСУ", - пояснил Смолий.

Еще МВФ всегда очень внимательно относился к вопросу банковской системы.

"И здесь, пожалуй, вопрос номер №1 - дело Суркисов. Когда часто суды, при молчаливом согласии украинской власти, фактически огромные средства, а речь о миллиардах гривен, чуть ли не отдаются Суркисам. Мы говорим о деле "Привата". А это значит, что, если в конечном случае Украине придется платить эти средства Суркисам - это означает, что МВФ придется фактически финансировать Суркисов. И конечно, что МВФ не даст Украине ни копейки, потому что МВФ не будет финансировать Суркисов или иных олигархов в Украине. Именно поэтому для МВФ это принципиальный вопрос, касающийся завершения этого дела", - отметил эксперт.

Смолий подчеркнул, что никто не будет финансировать государство, в котором есть узурпированные органы государственной власти, узурпированные антикоррупционные органы, а также предоставляются преференции, в том числе и финансовые, отдельным олигархам.

"Поэтому я очень скептически пока смотрю на вопрос получения этого транша до конца года", - резюмировал он.

Напомним, в Верховной Раде хотят разобраться с происхождением средств на оффшорах Суркиса. Для этого решают вопрос о создании ВСК.

Заметим, что под сомнение легальность происхождения средств на счетах оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments - ред.) семьи Суркисов поставили американские аудиторы.

Так, в отчете Kroll говорится о выводе из "ПриватБанка" с участием этих оффшоров 150 млн грн. И еще указывается, что происходило это через схему последовательных кредитов, а потом депозитов, процентные ставки на которые составляли несуществующие ни в одном банке - в пять раз завышенные - проценты.

Указанный аудит американской компании, как объяснили в НБУ, охватил 10 лет деятельности "ПриватБанка".

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов. А вчера, ВС приостановил выполнение этого постановления.