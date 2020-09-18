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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Криклий озвучил планы касательно концессии морпортов

23:01 18.09.2020 |

Экономика

 

Министерство инфраструктуры и в дальнейшем продолжит внедрение перспективных концессионных проектов в морской отрасли. Министр инфраструктуры Владислав Криклий на круглом столе "Изменения движения: Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", организованном Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA) озвучил дальнейшие планы в этом направлении, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Концессии порта Измаила быть, Черноморску и паромной переправе - также быть. Кроме этого, дополнительно готовим к передаче в концессию Бердянский морской порт. Единственное - немного подождем с портом „Южный". Также в Фонд госимущества для подготовки приватизации передано порты Усть-Дунайска и Белгород-Днестровска", - отметил глава Министерства.

Также совместно с представителями EBA Владислав Криклий обсудил вопросы совершенствования механизма габаритно-весового контроля на дорогах Украины и переход на автоматизированный ГВК для минимизации человеческого фактора.

"Уже подготовлено проект приказа Министерства о габаритно-весовом контроле в морских портах. Им предусмотрено предоставление портовыми операторами информации Укртрансбезопасности о взвешивания транспортных средств в режиме реального времени. Поэтому я призываю бизнес, который также заинтересован в современных дорогах, объединить совместные усилия в борьбе за сохранение автодорог", - подчеркнул министр.
 

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