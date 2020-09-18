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Марченко объяснил, почему в бюджете-2021 сократили расходы на субсидии
22:35 18.09.2020 |
Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год из-за повышения минимальной заработной платы.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.
"Субсидии подсчитываются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной заработной платы. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими по сравнению с предыдущими годами, будет экономия субсидий. Это расчеты", - сказал Марченко.
Как сообщал Укринформ, на субсидии в 2021 году планируется выделить на 2,7 млрд грн меньше, чем в этом году. Предлагается на эти цели заложить 36,6 млрд грн.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, он предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября этого года на уровне 5 тыс. грн в месяц.
В проекте госбюджета на 2021 год заложено повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля - до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн).
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