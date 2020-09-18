Бизнесу в Украине за январь-август 2020 года возместили 92,768 млрд грн налога на добавленную стоимость

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года возмещено почти 93 млрд грн НДС при заявленных 84 млрд гривень. С начала сентября этого года уже согласованы к возмещению из бюджета 3,4 млрд гривень НДС. Заявка на возмещение НДС, сделанная бизнесом в августе, составляет 11,5 млрд грн. Ожидается согласование этой суммы на уровне не ниже 11 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью действенной поддержки отечественного бизнеса в условиях пандемии Государственной налоговой службой Украины максимально ускорено подтверждение правомерности возмещения НДС, благодаря чему не только полностью удовлетворены текущие заявки, но и ликвидирована задолженность по возмещению налога, существовавшая на 01.05.2020 года.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году бизнесу возместили 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% больше, чем в 2018 году.