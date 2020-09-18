Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

По данным статведомства, падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.
Как сообщил Госстат, реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.
Согласно данным Госстата, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%
Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.
НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.
Валовой внутренний продукт производственным методом во 2 кв. 2020 года¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., %
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|867782
|100,0
|–11,4
|5,0
|–9,9
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|30635
|3,5
|–29,1
|12,2
|–12,8
|Добывающая промышленность
|40295
|4,6
|–8,7
|–27,1
|–4,1
|Перерабатывающая промышленность
|97079
|11,2
|–14,7
|1,5
|–9,4
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|31499
|3,6
|–4,7
|9,9
|6,9
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|4123
|0,5
|–11,2
|22,7
|–4,3
|Строительство
|21879
|2,5
|–6,2
|4,8
|–3,0
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|121722
|14,0
|–5,6
|0,9
|–9,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|57375
|6,6
|–26,9
|20,7
|–16,6
|Временное размещение и организация питания
|3853
|0,4
|–58,1
|4,2
|–48,5
|Информация и телекоммуникации
|46095
|5,3
|–4,2
|12,6
|–1,4
|Финансовая и страховая деятельность
|26426
|3,0
|–14,3
|12,7
|–3,4
|Операции с недвижимым имуществом
|65026
|7,5
|–5,9
|9,8
|–2,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|29577
|3,4
|–21,1
|10,2
|–7,5
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|12358
|1,4
|–22,6
|2,8
|–10,6
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|70036
|8,1
|–0,7
|8,8
|0,6
|Образование
|49013
|5,7
|–2,8
|9,9
|–0,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|25008
|2,9
|–2,3
|10,6
|0,1
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|4742
|0,6
|–17,4
|3,9
|–6,2
|Предоставление других видов услуг
|7353
|0,9
|–27,1
|12,7
|–15,5
|Налоги на продукты
|125795
|14,5
|–13,9
|8,3
|х
|Субсидии на продукты
|–2107
|–0,2
|–9,8
|5,5
|х
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.