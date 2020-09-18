Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине августа.

По данным статведомства, падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.



Валовой внутренний продукт производственным методом во 2 кв. 2020 года¹

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., % В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 867782 100,0 –11,4 5,0 –9,9 Сельское хозяйство, охота и лесное 30635 3,5 –29,1 12,2 –12,8 Добывающая промышленность 40295 4,6 –8,7 –27,1 –4,1 Перерабатывающая промышленность 97079 11,2 –14,7 1,5 –9,4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31499 3,6 –4,7 9,9 6,9 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 4123 0,5 –11,2 22,7 –4,3 Строительство 21879 2,5 –6,2 4,8 –3,0 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 121722 14,0 –5,6 0,9 –9,2 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 57375 6,6 –26,9 20,7 –16,6 Временное размещение и организация питания 3853 0,4 –58,1 4,2 –48,5 Информация и телекоммуникации 46095 5,3 –4,2 12,6 –1,4 Финансовая и страховая деятельность 26426 3,0 –14,3 12,7 –3,4 Операции с недвижимым имуществом 65026 7,5 –5,9 9,8 –2,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 29577 3,4 –21,1 10,2 –7,5 Деятельность в сфере административного обслуживания 12358 1,4 –22,6 2,8 –10,6 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 70036 8,1 –0,7 8,8 0,6 Образование 49013 5,7 –2,8 9,9 –0,8 Здравоохранение и социальная помощь 25008 2,9 –2,3 10,6 0,1 Искусство, спорт, развлечения, отдых 4742 0,6 –17,4 3,9 –6,2 Предоставление других видов услуг 7353 0,9 –27,1 12,7 –15,5 Налоги на продукты 125795 14,5 –13,9 8,3 х Субсидии на продукты –2107 –0,2 –9,8 5,5 х

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.