Финансовые новости
- |
- 18.09.20
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Внешний долг вырос еще на $2,5 млрд
14:09 18.09.2020 |
Валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд до $122,8 млрд за период второго квартала 2020 года. С начала года показатель вырос на $1,1 млрд, сообщает Национальный банк Украины.
Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.
"Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд до $52,9 млрд (33,9% от ВВП) и частного сектора на $1,1 млрд до $69,9 млрд (44,8% от ВВП)", - говорится в отчете НБУ.
Нацбанк также указывает, что внешний долг центробанка во втором квартале уменьшился на $54 млн за счет курсовых изменений и составил $6,9 млрд (4,5% от ВВП).
Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины за отчетный период увеличился на $0,2 млрд до $4,2 млрд (2,7% от ВВП). Увеличение произошло за счет роста задолженности по долгосрочным кредитам.
Сумма внешнего долга других секторов экономики во втором квартале сократилась на $0,8 млрд до $52,4 млрд (33,7% от ВПП).
За географической структурой задолженности реального сектора за негарантированными кредитами (вместе с межфирмовым долгом) главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следует Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%), Россия (2,6%).
Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев уменьшились на $1,2 млрд (до $4,5 млрд) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на $1 млрд).
Будущие обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
|Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда
|Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Внешний долг вырос еще на $2,5 млрд
|В ЕС не понимают, почему в проекте бюджета Украины нет средств на энергоэффективность
|Украина сможет профинансировать дефицит госбюджет-2021 в 6% ВВП без эмиссионной схемы - глава Минфина
|Минфин Украины предлагает ограничить на 5 лет перенос убытков прошлых лет – законопроект
|Дискаунтеры за неделю снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп
|Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года
Это интересно
|Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках
|Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК
|Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox
|Военные США тестируют собак-роботов на поле боя
|Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён