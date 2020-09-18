Внешний долг вырос еще на $2,5 млрд

Валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд до $122,8 млрд за период второго квартала 2020 года. С начала года показатель вырос на $1,1 млрд, сообщает Национальный банк Украины.

Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.

"Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд до $52,9 млрд (33,9% от ВВП) и частного сектора на $1,1 млрд до $69,9 млрд (44,8% от ВВП)", - говорится в отчете НБУ.

Нацбанк также указывает, что внешний долг центробанка во втором квартале уменьшился на $54 млн за счет курсовых изменений и составил $6,9 млрд (4,5% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины за отчетный период увеличился на $0,2 млрд до $4,2 млрд (2,7% от ВВП). Увеличение произошло за счет роста задолженности по долгосрочным кредитам.

Сумма внешнего долга других секторов экономики во втором квартале сократилась на $0,8 млрд до $52,4 млрд (33,7% от ВПП).

За географической структурой задолженности реального сектора за негарантированными кредитами (вместе с межфирмовым долгом) главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следует Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%), Россия (2,6%).

Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев уменьшились на $1,2 млрд (до $4,5 млрд) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на $1 млрд).

Будущие обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд.