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Украина сможет профинансировать дефицит госбюджет-2021 в 6% ВВП без эмиссионной схемы - глава Минфина
13:00 18.09.2020 |
Задача профинансировать дефицит госбюджета Украины на 2021 год в 270 млрд грн, или 6% ВВП, является посильной и может быть выполнена без применения схемы покупки банками облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) по нерыночным ставкам за счет рефинансирования Нацбанка, заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Схемы нет, и не будет... Мы будем исходить из рыночных условий, которые будут на тот момент", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Марченко указал, что в настоящее время на банковском рынке имеется избыточная ликвидность, которую государство могло бы абсорбировать без ущерба для кредитования и профинансировать дефицит бюджета.
Глава Минфина назвал правильным тренд снижения доходности ОВГЗ с апрельских 11-12% до нынешних 7-8%, указав, что на него повлияло снижение учетной ставки НБУ.
"С точки зрения долговой политики мы сейчас заимствуем фактически под менее 10% и обслуживаем долги, которые заимствовались под 15-18%. С точки зрения долговой политики это рационально. Не думаю, что что-то изменится в следующем году", - отметил министр.
Комментируя мнение аналитиков, что госбюджет-2020 на сегодня профинансирован за счет ОВГЗ на 20 млрд грн, а в следующем году стоит задача профинансировать его на 200 млрд грн, Марченко отметил, что по сравнению с этим годом заимствования не увеличиваются, так как размер планового дефицита снижается с 300 млрд грн до 270 млрд грн.
По мнению главы Минфина, в нынешнем году дефицит будет ниже плановых 7,5% ВВП, однако насколько он вырастет с 41,2 млрд грн по итогам восьми месяцев министр затруднился сказать.
"Главный вопрос в финансировании дефицита - иметь возможность заимствовать в тот момент, когда это нужнее. И здесь больше вопрос, что именно в конце года такая необходимость часто возникает... А так, в середине года, я не вижу проблем... Под погашение и обслуживание не вижу никаких проблем рефинансировать или найти другие возможности", - сказал Марченко.
По его словам, в последнее время Минфин наблюдает возвращение спроса на долговые инструменты правительства с более длинным сроком погашения со стороны нерезидентов.
"У нас повышается рейтинг, доверие к Украине растет. Мы готовы работать с нерезидентами. Их интересует ликвидный вторичный рынок, мы найдем с ними возможности работать", - заявил министр.
Он подчеркнул, что более резкое снижение дефицита в следующем году нецелесообразно.
"В условиях коронакризиса, цикла нисходящей экономической динамики, которая наблюдается в этом году, в условиях неопределенности с точки зрения потребительского спроса, потенциальных возможностей по экспорту, мы не можем себе позволить резкое сокращение дефицита. Для нашей страны это будет контрпродуктивным мероприятием", - заявил Марченко.
По его мнению, меньший дефицит убьет экономическую динамику и не будет выполнен.
"Надо искать варианты финансировать дефицит. Я не вижу в этом большой проблемы. В этом году мы их нашли - перекредитовались и выпустили еврооблигации под рекордно низкие проценты", - подчеркнул глава Минфина.
Он отметил, что в любом варианте наличие сотрудничества с МВФ в следующем году является обязательным.
Марченко спрогнозировал, что Украине удастся убедить МВФ поднять предельный дефицит на следующий год до 6% ВВП с 5,3% в действующей программе stand-by. Он напомнил, что при согласовании программы весной для МВФ ключевой была макроэкономическая стойкость Украины и, в целом, долговая устойчивость.
"Мы за этот год показали, что являемся надежными партнерами. Есть взаимодействие с НБУ. Соблюдены маркеры, характеризующие стабильность нашей политики - это и исполнение бюджета, и инфляция, и макропоказатели. Они будут даже лучше, чем ожидает МВФ. У нас есть хороший прогресс в выдерживании макропрогноза", - привел аргументы Украины глава Минфина.
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