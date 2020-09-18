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Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года
12:29 18.09.2020 |
Ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет установлена с 1 июля 2021 года. Это предусмотрено постановлением правительства "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем".
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Как отмечается в сообщении, также продолжатся выплаты ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80-ти летнего возраста. Они были начаты в 2020 году.
Кроме того, принятое постановление предусматривает с 2022 года увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и старше и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий.
Также будут повышены минимальные пенсионные гарантии лицам со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин с 2100 до 2500 гривен.
Согласно документу ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта.
Отметим, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.
Напомним, 16 сентября Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году" относительно доплат пенсионерам старше 75 лет. Во время заседания правительства министр финансов Сергей Марченко заявил, что на реализацию постановления необходимо предусмотреть в госбюджете 2021 года 4,5 млрд гривен, но этих средств пока нет.
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