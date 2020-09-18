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Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий
08:41 18.09.2020 |
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщает УНН.
По словам заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.
"Табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом", - отметила Панаиотиди.
Кроме этого, в министерстве отмечают, что постановление КМУ позволит заложить фундамент для реализации проекта государственно-частного партнерства. Главная цель - привлечение инвестиций, а также внедрение системы отслеживания движения табачной продукции от производителя к розничному торговцу (Track & trace).
По мнению эксперта по экономическим вопросам Кирилла Сазонова, внедрение на рынке Национального оператора подакцизных товаров принесет в бюджет больше 15 млрд грн. Дополнительные средства поступят за счет вывода из тени части розничного акциза, НДС и уничтожение рынка нелегальной торговли сигаретами.
"Единственными противниками такого подхода могут выступать только те силы, розничные и оптовые торговцы сигарет, которые заинтересованы в минимизации своих налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов. От этого государство теряет миллиарды гривен ежегодно", - считает эксперт.
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