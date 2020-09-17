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Три разрешения на легальную добычу янтаря в Ривненской области проданы на аукционах
22:07 17.09.2020 |
Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
«Сегодня состоялись очередное аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. В этот раз на сайте «Прозоро» выставили три участка: два - в Дубровицком районе и один - в Сарнах. Начальная цена трех участков была 1 млн 400 тыс. грн. А во время аукционов выросла в 23,5 раз и составила 33 млн грн. Всего участие в онлайн-торгах приняли 12 фирм», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшее добычи янтаря на указанных участках.
Как сообщал Укринформ, в июле этого года в Ривненской области состоялись первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках, на которых было выручено 40 млн грн.
Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".
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