Три разрешения на легальную добычу янтаря в Ривненской области проданы на аукционах

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

«Сегодня состоялись очередное аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. В этот раз на сайте «Прозоро» выставили три участка: два - в Дубровицком районе и один - в Сарнах. Начальная цена трех участков была 1 млн 400 тыс. грн. А во время аукционов выросла в 23,5 раз и составила 33 млн грн. Всего участие в онлайн-торгах приняли 12 фирм», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшее добычи янтаря на указанных участках.

Как сообщал Укринформ, в июле этого года в Ривненской области состоялись первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках, на которых было выручено 40 млн грн.

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".