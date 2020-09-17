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Рада внесла изменения в бюджет-2020 относительно восстановления дорог и мостов
22:01 17.09.2020 |
Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет на 2020 год относительно автодорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений.
Проект №3991 во втором чтении поддержали 255 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Документ дополняет раздел "Заключительные положения" Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" пунктом относительно предельной величины местного долга по местным займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.
Закон предусматривает не применять ограничения по предельной величине местного долга при условии, если расходы, связанные с таким долги, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, утвержденного законом о Государственном бюджете для соответствующего местного бюджета.
Кроме этого, предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей осуществлять в 2020 году местные займы с соблюдением требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.
В первом чтении законопроект №3991 принят 3 сентября 2020 года.
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