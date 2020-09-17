Финансовые новости
- |
- 17.09.20
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вопрос частной железнодорожной тяги должен решиться до конца сентября - Криклий
21:43 17.09.2020 |
Договор о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования должен быть согласован до конца сентября.
Как передает Укринформ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.
Он сказал, что перед Укрзализныцей поставлен вопрос согласовать договор о допуске частных локомотивов до конца сентября.
«Этот проект крайне важен и ожидаем для бизнеса в последние годы. Благодаря ему еще до вступления в силу закона "О железнодорожном транспорте" мы сможем исследовать, как функционирует рынок в совершенно других условиях - при наличии сразу нескольких перевозчиков. Отработаем технические и другие особенности в реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, определим возможные риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных локомотивов", - рассказал Криклий.
Министр отметил, что несмотря на отсутствие прогресса в принятии нового закона "О железнодорожном транспорте Украины", Минифраструктуры продолжает реализовывать планы, определенные Президентом, о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров в декабре 2019 года принял постановление "О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования". Кроме решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, цель проекта также - проверка готовности компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.
Первым участником экспериментального проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительных компания". Соответствующий приказ был издан Министерством инфраструктуры Украины 26 августа 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
ТОП-НОВОСТИ
|Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда
|Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
|Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО
|Три разрешения на легальную добычу янтаря в Ривненской области проданы на аукционах
|Рада внесла изменения в бюджет-2020 относительно восстановления дорог и мостов
|Фонд госимущества объявил второй аукцион по продаже объектов Укрспирта
|Стало известно, сколько заработал Укроборонпром на аренде и продажах имущества
|Вопрос частной железнодорожной тяги должен решиться до конца сентября - Криклий
Это интересно
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков
|Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C
|Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279
|Представлены умные часы Apple Watch Series 6