Вопрос частной железнодорожной тяги должен решиться до конца сентября - Криклий

Договор о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования должен быть согласован до конца сентября.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

Он сказал, что перед Укрзализныцей поставлен вопрос согласовать договор о допуске частных локомотивов до конца сентября.

«Этот проект крайне важен и ожидаем для бизнеса в последние годы. Благодаря ему еще до вступления в силу закона "О железнодорожном транспорте" мы сможем исследовать, как функционирует рынок в совершенно других условиях - при наличии сразу нескольких перевозчиков. Отработаем технические и другие особенности в реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, определим возможные риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных локомотивов", - рассказал Криклий.

Министр отметил, что несмотря на отсутствие прогресса в принятии нового закона "О железнодорожном транспорте Украины", Минифраструктуры продолжает реализовывать планы, определенные Президентом, о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров в декабре 2019 года принял постановление "О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования". Кроме решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, цель проекта также - проверка готовности компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.

Первым участником экспериментального проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительных компания". Соответствующий приказ был издан Министерством инфраструктуры Украины 26 августа 2020 года.