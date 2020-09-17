Нидерландский банк запускает серию вебинаров о «зеленом» финансировании

Нидерландский банк развития FMO совместно с украинской консалтинговой компанией AV Group на следующей неделе проведут серию вебинаров по устойчивому развитию агросектора Восточной Европы и Средней Азии.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге.

"Хотя урожайность и использование современных сельскохозяйственных технологий увеличились, отрасль все еще испытывает трудности в реализации своего потенциала вследствие недостаточного внедрения систем управления экологическими и социальными рисками. Этот проект нацелен на помощь агропромышленным клиентам FMO с внедрением принципов устойчивого развития и увеличения доступа к финансированию. Наша цель - помочь аграрному сектору Восточной Европы стать ведущим в мире во внедрении современных устойчивых решений ", - отметила в комментарии корреспонденту Укринформа директор FMO по инвестициям в агросектор Питернель Боогаард.

Она также подчеркнула, что цель вебинаров - предоставить как можно больше информации о "зеленых" инвестиционных продуктах FMO и международных финансовых организаций, а также об экологически социальных требованиях к их получению.

По ее словам, проект нацелен на распространение практических знаний относительно растущих требований кредиторов к экологически социальным показателям компаний агросектора. Вебинары будут сосредоточены на обсуждении практических нужд агросектора в Украине, Молдове, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии, Армении и Азербайджане.

В программе вебинаров: доступ к "зеленым" финансовым продуктам, устойчивое развитие как повышение экономической устойчивости бизнеса, адаптация к изменению климата в агросекторе и агротехнические решения для компаний. Кроме вебинаров и обмена опытом, в рамках проекта будет проходить ежегодный форум по устойчивому развитию.

Первый вебинар "Доступ к "зеленым" финансовым продуктам" состоится 22 сентября 2020 года на платформе ZOOM.

Среди спикеров вебинаров: представители Нидерландского банка развития FMO и нидерландской финансовой группы ING, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирного фонда дикой природы WWF, украинского агрохолдинга Астарта, украинского агроиндустриального холдинга МХП, молдавской компании Trans Oil Group, компании Microsoft и др.

Серия вебинаров FMO начинает реализацию долгосрочного проекта по созданию региональной платформы для обучения и обмена опытом в сфере «зеленого» финансирования - ECA Sustainability Community of Practice.