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Нидерландский банк запускает серию вебинаров о «зеленом» финансировании
08:24 17.09.2020 |
Нидерландский банк развития FMO совместно с украинской консалтинговой компанией AV Group на следующей неделе проведут серию вебинаров по устойчивому развитию агросектора Восточной Европы и Средней Азии.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге.
"Хотя урожайность и использование современных сельскохозяйственных технологий увеличились, отрасль все еще испытывает трудности в реализации своего потенциала вследствие недостаточного внедрения систем управления экологическими и социальными рисками. Этот проект нацелен на помощь агропромышленным клиентам FMO с внедрением принципов устойчивого развития и увеличения доступа к финансированию. Наша цель - помочь аграрному сектору Восточной Европы стать ведущим в мире во внедрении современных устойчивых решений ", - отметила в комментарии корреспонденту Укринформа директор FMO по инвестициям в агросектор Питернель Боогаард.
Она также подчеркнула, что цель вебинаров - предоставить как можно больше информации о "зеленых" инвестиционных продуктах FMO и международных финансовых организаций, а также об экологически социальных требованиях к их получению.
По ее словам, проект нацелен на распространение практических знаний относительно растущих требований кредиторов к экологически социальным показателям компаний агросектора. Вебинары будут сосредоточены на обсуждении практических нужд агросектора в Украине, Молдове, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии, Армении и Азербайджане.
В программе вебинаров: доступ к "зеленым" финансовым продуктам, устойчивое развитие как повышение экономической устойчивости бизнеса, адаптация к изменению климата в агросекторе и агротехнические решения для компаний. Кроме вебинаров и обмена опытом, в рамках проекта будет проходить ежегодный форум по устойчивому развитию.
Первый вебинар "Доступ к "зеленым" финансовым продуктам" состоится 22 сентября 2020 года на платформе ZOOM.
Среди спикеров вебинаров: представители Нидерландского банка развития FMO и нидерландской финансовой группы ING, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирного фонда дикой природы WWF, украинского агрохолдинга Астарта, украинского агроиндустриального холдинга МХП, молдавской компании Trans Oil Group, компании Microsoft и др.
Серия вебинаров FMO начинает реализацию долгосрочного проекта по созданию региональной платформы для обучения и обмена опытом в сфере «зеленого» финансирования - ECA Sustainability Community of Practice.
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