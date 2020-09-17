Нардепы поддержали повышение ответственности за превышение габаритно-весовых норм

Народные депутаты в среду приняли за основу проект закона, которым предусматривается повышение ответственности для перевозчиков за превышение габаритно-весовых норм, передает корреспондент УНН.

"Целью законопроекта является сохранение автомобильных дорог общего пользования от разрушения путем совершенствования осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств", - сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Скичко.

Так, проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля поддержали 270 народных избранников.

Проектом закона предусматривается, в частности, повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Законопроектом также вводится ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, предусматривающая, в частности наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз.

В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи в том числе зафиксированы в автоматическом режиме.

Сколько это в конкретных суммах, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий:

* 34 тыс. грн - штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз;

* от 1700 грн до 51 тыс. грн - штраф для владельцев ТС за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от % превышения. Например, 1700 грн за превышение до 2%, 5100 грн - за превышение от 2% до 5%, 34 тыс. грн - за превышение на 20% -30%, 51 тыс. грн - за превышение более чем на 30% и тому подобное.

* 51 тыс. грн - штраф для владельцев водителей ТС за отказ от прохождения ГВК;

* 51 тыс. грн - штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников Укртрансбезпекы по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей/задач.

"Но самое важное, что новеллы законопроекта предусматривают административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. Это позволит полноценно запустить систему взвешивания в движении без человеческого фактора и участия инспекторов на дороге. Ожидаем принятия в целом быстрее", - подчеркнул Криклий

На прошлой неделе Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог", согласно которому в Украине будет осуществляться усиленный круглосуточный габаритно-весовой контроль грузовиков.