Кабмин поддержал продолжение проекта с электронными накладными для грузовых перевозок

Кабинет министров поддержал проект акта о продлении экспериментального проекта, по внедрению электронной товаротранспортной накладной для грузовых перевозок до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Вашему вниманию предлагается проект распоряжения Кабмина о реализации экспериментального проекта по внедрению электронного документооборота, электронной товаротранспортной накладной. Проект акта разработан с целью продолжения реализации экспериментального проекта по внедрению Э-ТТН, который был уже введен согласно распоряжению Кабмина от 27 декабря 2019 года, №1392. Но соответствующий экспериментальный проект имел свой срок действия - 31 июля 2020 он фактически завершился. На срок и этапы реализации экспериментального проекта повлияло введение карантина и соответствующих ограничений на территории Украины", - сказал первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Он отметил, что с целью полной реализации эксперимента возникла необходимость принятия нового проекта акта.

"Проектом акта предлагается ввести проект по внедрению электронного документооборота Э-ТТН до 31 декабря 2020 года, задачей которого является протестировать электронный документооборот Э-ТТН с использованием единой компоненты, при участии операторов электронного документооборота и участников рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом, что, соответственно, будет способствовать цифровизации процессов в транспортной отрасли", - добавил замминистра.

Правительство поддержало проект акта без доработки.