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Кабмин поддержал продолжение проекта с электронными накладными для грузовых перевозок
08:14 17.09.2020 |
Кабинет министров поддержал проект акта о продлении экспериментального проекта, по внедрению электронной товаротранспортной накладной для грузовых перевозок до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Вашему вниманию предлагается проект распоряжения Кабмина о реализации экспериментального проекта по внедрению электронного документооборота, электронной товаротранспортной накладной. Проект акта разработан с целью продолжения реализации экспериментального проекта по внедрению Э-ТТН, который был уже введен согласно распоряжению Кабмина от 27 декабря 2019 года, №1392. Но соответствующий экспериментальный проект имел свой срок действия - 31 июля 2020 он фактически завершился. На срок и этапы реализации экспериментального проекта повлияло введение карантина и соответствующих ограничений на территории Украины", - сказал первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.
Он отметил, что с целью полной реализации эксперимента возникла необходимость принятия нового проекта акта.
"Проектом акта предлагается ввести проект по внедрению электронного документооборота Э-ТТН до 31 декабря 2020 года, задачей которого является протестировать электронный документооборот Э-ТТН с использованием единой компоненты, при участии операторов электронного документооборота и участников рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом, что, соответственно, будет способствовать цифровизации процессов в транспортной отрасли", - добавил замминистра.
Правительство поддержало проект акта без доработки.
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