Финансовые новости
- |
- 16.09.20
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин поддержал повышение минимальных пенсий для лиц, старше 75-летнего возраста
16:39 16.09.2020 |
Кабинет министров поддержал проект постановления, предусматривающий выплату ежемесячной компенсации для пенсионеров старше 75 лет, которые получают пенсию в размере менее 1712 грн. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Министерство социальной политики подготовило проект постановления "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". Проект разработан с целью обеспечения в 2021 году последовательных мер правительства по реализации поручения Президента Украины по поддержке наиболее уязвимых категорий лиц. Итак, проектом акта предлагается во-первых: установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размер средней заработной платы дохода в Украине, с которого уплачивались страховые взносы", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Она отметила, что они определяют механизм предоставления такой компенсационной выплаты для таких лиц и фиксируют, что наименьшая пенсионная выплата для этой категории не должна быть меньше, чем 2,5 тыс. грн.
"Такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии - это для более чем 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее, 20 лет для женщины, 25 лет для мужчины страхового стажа, с 1712 грн, так, как сегодня, до 2,5 тыс. грн. То есть, это фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что, я считаю, является таким хорошим и безпрецендентным шагом. Второе, что предлагается этим постановлением - мы продолжаем в 2021 году выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста. Это та программа, которую мы ввели с вами в этом, 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг ее получателей", - добавила министр.
По ее словам, таким образом в этот перечень попадут пенсионеры, у которых пенсия не достигает средней заработной платы в Украине, за которую уплачено в 2020 году.
"Начиная с 2022 года указанные компенсационные выплаты для пенсионеров 80+ и 75+ мы считаем, они должны индексироваться, так, как это делается, на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий ... Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предполагаем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но ориентировочное повышение. Так, как мы уже знаем на практике, что получат около 8 млн пенсионеров", - сказала Марина Лазебная.
Правительство поддержало проект постановления без доработки.
Напомним, в Украине 31 августа повысили пенсии 1,6 млн пенсионеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Марина Порошенко от «ЕС» и «сбитый» Пальчевский: Новые главные интриги местных выборов в Киеве
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Бюджет печатного станка
|Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти
|ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним
|Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар толкнул: ДТ в мелком опте 16 сентября развернулось к росту
|Кабмин поддержал повышение минимальных пенсий для лиц, старше 75-летнего возраста
|Владелец Novus покупает сеть магазинов Billa
|Девальвационные ожидания украинцев несколько улучшились
|Нефть дорожает 16 сентября уже более чем на 2% на снижении её добычи и запасов в США
|Электронные копии документов теперь можно полноценно использовать в приложении «Дия»
Это интересно
|Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор
|Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой
|YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
|NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд
|Chevrolet Corvette получит электрический полный привод
|Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании
|Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США