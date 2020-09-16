Кабмин поддержал повышение минимальных пенсий для лиц, старше 75-летнего возраста

Кабинет министров поддержал проект постановления, предусматривающий выплату ежемесячной компенсации для пенсионеров старше 75 лет, которые получают пенсию в размере менее 1712 грн. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Министерство социальной политики подготовило проект постановления "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". Проект разработан с целью обеспечения в 2021 году последовательных мер правительства по реализации поручения Президента Украины по поддержке наиболее уязвимых категорий лиц. Итак, проектом акта предлагается во-первых: установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размер средней заработной платы дохода в Украине, с которого уплачивались страховые взносы", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что они определяют механизм предоставления такой компенсационной выплаты для таких лиц и фиксируют, что наименьшая пенсионная выплата для этой категории не должна быть меньше, чем 2,5 тыс. грн.

"Такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии - это для более чем 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее, 20 лет для женщины, 25 лет для мужчины страхового стажа, с 1712 грн, так, как сегодня, до 2,5 тыс. грн. То есть, это фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что, я считаю, является таким хорошим и безпрецендентным шагом. Второе, что предлагается этим постановлением - мы продолжаем в 2021 году выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста. Это та программа, которую мы ввели с вами в этом, 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг ее получателей", - добавила министр.

По ее словам, таким образом в этот перечень попадут пенсионеры, у которых пенсия не достигает средней заработной платы в Украине, за которую уплачено в 2020 году.

"Начиная с 2022 года указанные компенсационные выплаты для пенсионеров 80+ и 75+ мы считаем, они должны индексироваться, так, как это делается, на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий ... Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предполагаем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но ориентировочное повышение. Так, как мы уже знаем на практике, что получат около 8 млн пенсионеров", - сказала Марина Лазебная.

Правительство поддержало проект постановления без доработки.

Напомним, в Украине 31 августа повысили пенсии 1,6 млн пенсионеров.