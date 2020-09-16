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Программу «теплых кредитов» хотят продлить до 2022, однако в Госбюджете для нее ничего не выделили
15:46 16.09.2020 |
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению инициирует продление программы стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") на 2021 год.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.
"Осознавая востребованность программы, Госэнергоэффективности при поддержке Министерства энергетики уже разработало и подало на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы "теплых кредитов" на 2021 год", - сказано в нем.
Отмечается, что в 2020 году программой воспользовалось более 100 тыс. домохозяйств, которые привлекли более 1 млрд гривен кредитных средств на термомодернизацию своего жилья.
Всего за 6 лет действия программы более 850 тыс. домохозяйств инвестировали в энергоэффективные мероприятия более 8,6 млрд гривен.
При этом из государственного бюджета им было выплачено 3,2 млрд гривен компенсаций.
Как сообщали Українськi Новини, проект государственного бюджета на 2021 год не предусматривает отдельных программ по государственной поддержке энергоэффективности в жилом секторе.
Фонд энергоэффективности хотел запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.
В декабре 2018 года Украина и ЕС договорились о выделении 54 млн еврона финансирование Фонда энергоэффективности, а в начале прошлого года было подписано соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование.
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