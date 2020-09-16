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В 2021 году Украина потеряет 35 миллиардов из-за налоговых льгот
13:16 16.09.2020 |
В 2021 году из-за действия налоговых льгот государственные и местные бюджеты недополучат 35,2 миллиарда гривен, что на 4,5% больше, чем в текущем году (33,6 миллиарда грн).
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Эксперты отмечают, что потери от этих льгот испытывает не только государственный, но и местные бюджеты, поскольку часть потерь от налоговых льгот приходится на налоги, которые поступают в местные бюджеты (налог на имущество, сбор за места для парковки транспортных средств, туристический сбор).
Наибольшие потери бюджет несет из-за льгот по НДС - 17,9 млрд грн.
Наибольший объем льгот по НДС получит социальная сфера (10,1 млрд грн), в том числе здравоохранение - 7,3 млрд грн и образование - 2,8 млрд грн.
Еще 2,5 млрд грн - операции по поставке жилья, 1,4 млрд грн - операции по поставке угля, по 1,1 мрлд грн - операции по поставке услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом и операции по поставке периодических изданий печатных средств массовой информации и книг.
Следующим по объему идет налог на имущество - 13,4 млрд грн (2020 - 13,3 млрд грн).
Этот налог поступает в местные бюджеты, следовательно и потери от налоговых льгот несут они.
В структуре этого налога наибольшую часть занимают льготы по земельному налогу.
По прогнозу в 2021 году потери доходов органов местного самоуправления от льгот по земельному налогу составят 8,4 млрд грн, потери от учебных заведений, которые освобождены от уплаты земельного налога, - 2,3 млрд грн, учреждений здравоохранения - 0,7 млрд грн.
Третье место занимает акцизный налог с импортных товаров - 1,6 млрд грн, а потом уже налог на прибыль предприятий - 1,5 млрд грн. Больше всего по объему льгот по этому налогу получит отрасль самолетостроения - 690,3 млн грн., А также финансовая сфера - 665,9 млн грн.
Акцизный налог с отечественных товаров занимает последнее место с объемом потерь в 0,8 млрд грн.
Льготы по акцизному налогу, как из отечественных, так и с импорных товаров, получит авиационная отрасль - ввоз и реализация бензинов авиационных и топлива для реактивных двигателей - суммарно 2,4 млрд грн.
Что касается потерь местных бюджетов, то кроме указанного выше налога на имущество, потери доходов от сбора за места для парковки транспортных средств составят 0,2 млн грн, туристического сбора - 0,9 млн грн.
Рост потерь от этих сборов спрогнозирован на уровне + 27,0% к ожидаемым потерям 2020 года.
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